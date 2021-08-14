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اختتام مناورات «المحيط الهندي» بين البحرية السعودية ونظيرتها الهندية في الخليج

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الرياض - محمد عبدالله - اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي)، بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الهندية الصديقة، ونفّذ في مياه الخليج العربي.

‎‎وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه نفّذت مناورات عدّة، من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق.

‎وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم ، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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