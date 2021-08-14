بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة من قائد إحدى رحلات الخطوط السعودية لراكبة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن قائد رحلة للخطوط الجوية السعودية كانت متوجهة الثلاثاء الماضي من العاصمة الرياض إلى تبوك، فاجأ إحدى راكبات الرحلة، بالمباركة لها جواً بعد تحقيقها المركز الأول في مسابقة راوي الدرعية.

من جهته قال والد الراكبة التي تدعى جود الشمري، في تصريحات لـ«عاجل»، إن المباركة كانت عفوية وجاءت من قائد الطائرة بعد علمه بتحقيق ابنته المركز الأول في المسابقة.

وعن كيفية معرفة قائد الطائرة بالمناسبة، قال محمد صالح الطوالة والد الراكبة، إنه علم عن طريق منسقة مديرية الشؤون التعليمية بتبوك، حيث كانت تدرس ابنته بالصف الثالث الثانوي.

وأشار إلى أنه غمرهم شعور بالسعادة بعد تلقي التبريكات من جميع الركاب على متن الرحلة.