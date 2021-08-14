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الغذاء تستقبل 1162 عينة

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، من خلال تقرير إحصائي حديث، أن مختبراتها استقبلت 1162 عينة بنظام «سدر»، منها 66 % أدوية بشرية و13% أدوية بيطرية و21% أدوية عشبية، خلال 2020.

كما أغلقت الهيئة 188 طلب صيانة طارئة لأجهزة تحليل، وأتمت معايرة 163 جهازا آخر، مشيرة إلى زيادة عدد العينات في مختبر الأجهزة الطبية 91 % مقارنة بالعام الماضي. كذلك تمكنت من إنجاز 84.6 %من عمليات الصيانة، ووفرت 2.200 مليون ريال.

إحصاءات

200 عينة اختبار للكمامات الطبية

6543 تحليلا للأجهزة الطبية

113 اختبارا في مختبر الغذاء بالدمام

99 طلب تحليل ورصد للأعلاف

1447 دراسة مستحضر

69493 طلبا لتحليل عينات

25785 تقريرا لنتائج طلبات التحليل


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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