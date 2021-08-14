الغذاء تستقبل 1162 عينة

كما أغلقت الهيئة 188 طلب صيانة طارئة لأجهزة تحليل، وأتمت معايرة 163 جهازا آخر، مشيرة إلى زيادة عدد العينات في مختبر الأجهزة الطبية 91 % مقارنة بالعام الماضي. كذلك تمكنت من إنجاز 84.6 %من عمليات الصيانة، ووفرت 2.200 مليون ريال.
إحصاءات
200 عينة اختبار للكمامات الطبية
6543 تحليلا للأجهزة الطبية
113 اختبارا في مختبر الغذاء بالدمام
99 طلب تحليل ورصد للأعلاف
1447 دراسة مستحضر
69493 طلبا لتحليل عينات
25785 تقريرا لنتائج طلبات التحليل
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