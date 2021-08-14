250 شجرة نواة لزراعة التفاح بعسير

تحولت منطقة «عسير» إلى واحدة من أهم المناطق الزراعية، نظرا لما تتميز به من مدرجات زراعية وغابات منحدرة، فضلا عن احتوائها على السهول ومياه السدود، واعتدال مناخها وسقوط الأمطار. وبلغ عدد الأشجار بها، خلال العقود الأربعة الماضية، نحو 300 ألف شجرة متنوعة. ومن أبرز أنواع الفواكه التي تتم زراعتها في المنطقة «التفاح البلدي»، حيث إن هناك اهتماما كبيرا من قِبل مزارعي محافظة «النماص» بهذا المنتج.

ويقول المزارع عبدالله بن زاهرة، الذي نشأ بين حقول «النماص» وانطلق إلى حقول البترول بـ«أرامكو»، ثم إلى شركة «هاليبرتون» للخدمات البترولية، ثم عاد إلى مزرعته التي غرس فيها ما يقارب 250 شجرة، من أبرزها التفاح والكمثرى.

ويعد بن زاهرة من مؤسسي فرع وزارة الزراعة بمحافظة النماص، وتمتد مزرعته على مساحة 6000 متر، وتم التركيز فيها على زراعة التفاح والكمثرى، بالإضافة إلى أشجار أخرى مثل الخوخ والبخاري والحمضيات والرمان.