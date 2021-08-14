250 شجرة نواة لزراعة التفاح بعسير

ويقول المزارع عبدالله بن زاهرة، الذي نشأ بين حقول «النماص» وانطلق إلى حقول البترول بـ«أرامكو»، ثم إلى شركة «هاليبرتون» للخدمات البترولية، ثم عاد إلى مزرعته التي غرس فيها ما يقارب 250 شجرة، من أبرزها التفاح والكمثرى.
ويعد بن زاهرة من مؤسسي فرع وزارة الزراعة بمحافظة النماص، وتمتد مزرعته على مساحة 6000 متر، وتم التركيز فيها على زراعة التفاح والكمثرى، بالإضافة إلى أشجار أخرى مثل الخوخ والبخاري والحمضيات والرمان.
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