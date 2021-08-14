رصد واستكشاف الدودة الخريفية بمكة

زار فريق من مختصي إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، محافظات منطقة مكة المكرمة برفقة موظفي الثروة النباتية بالفرع وذلك لمتابعة إجراءات الرصد والوقاية من دودة الحشد الخريفية واستكشافها في المنطقة.

ونفذت الوزارة عمليات رش عمل ورصد ومراقبة دودة الحشد الخريفية ومكافحتها، بهدف إثراء المعلومة وتعليم المشرفين كيفية رصد واكتشاف الحشرة وشملت الدورات التعريف بخطورة حشرة دودة الحشد الخريفية، وأسباب ظهورها وأضرارها، وكيفية التعرف عليها، وأعراض ومظاهر الإصابة والضرر الناتج، وشرح طرق الفحص الحقلي لدودة الحشد من حيث أعراض الإصابة في الأعمار والورقية ووقت الفحص وكيفية أخذ العينات من الحقل، وكذلك عملية الرصد والمراقبة الدورية للنباتات المزروعة، واستخدام المصائد الفرمونية الجنسية الجاذبة للآفة بجانب التعريف بدورة حياة الحشرة وكيفية التعرف عليها في جميع أطوارها، والأعداء الحيوية لها.

دودة الحشد الخريفية

آفة يمكن أن تدمر مجموعة واسعة من المحاصيل

تعيش في المناطق الحارة

لها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل

اجتاحت قرابة 40 بلدا حول العالم

تتغذى على أكثر من 80 محصولا من بينها الأرز، والذرة الرفيعة، والدخن، وقصب السكر، والخضروات والقطن