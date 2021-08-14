تسريع أكاديمي بأم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، للطلاب وللطالبات، عن إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لعدد من المقررات الدراسية، تحت شعار: #لأنك_موهوب، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة داعمة للإبداع والابتكار.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب أن البرنامج يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويعد مؤشرًا إيجابيًا على مرونة نظام التعليم بجامعة أم القرى؛ وفق أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أنه يسمح للطالب الجامعي بالتقدم في دراسته الجامعية وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أن البرنامج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب وإعطاء الفرصة لمن لديهم استعداد فائق.