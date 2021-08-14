انتهاء الصيانة الدورية للكعبة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وأضاف بأن الصيانة الدورية من أهم اهتمامات القيادة منذ عهد المؤسس إلى عهدنا الحالي، وهذا الاهتمام يجلي عناية المملكة بالمقدسات الإسلامية والحرمين الشريفين.



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