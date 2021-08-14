استقبال أول أفواج معتمري الخارج

وصل أول فوج من معتمري الخارج مساء أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة والقنصل النيجيري في جدة.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري استقبال المعتمرين بالورود والهدايا و من ثم توجه المعتمرين إلى المدينة المنورة لقضاء عدة أيام لزيارة المسجد النبوي ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة للمعتمرين بأعلى المواصفات والمقاييس.

وأوضح العميري أن بداية دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 بمجموعات من عدة دول، مؤكدا استعداد شركات ومؤسسات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة.