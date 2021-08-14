الهلال الأحمر يسعى لافتتاح 40 مركزا إسعافيا

قال الهلال الأحمر السعودي إنه يسعى لافتتاح 40 مركزا إسعافيا، فضلا عن حاجته لتوظيف فنييّ طب طوارئ سعوديين كجزء من السعودة، وأضاف أن المستهدفين من التوظيف هم من حملة دبلوم الطوارئ، مبينا أن الخطط التوسعية ستكون خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 11 أغسطس الجاري على التنسيق بين الجامعات الحكومية والأهلية التي لديها تخصص «طب طوارئ»، وهيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد برامج تأهيل في تخصص «طب طوارئ» بدرجة دبلوم ومنح شهادة «فني طب طوارئ».