الكشافة تُشارك بالمؤتمر العالمي الـ42

وقد اعتمد وزير التعليم رئيس الجمعية حمد آل الشيخ أعضاء الوفد الكشفي السعودي المُشارك بالمؤتمر برئاسة الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، وعضوية كُل من: سعيد أبودهش، والدكتور حمد اليحيى، والعنود الحوطي، وعبدالله الخضير، وريم أبوالحسن، والدكتور عبدالله جحلان، ومحمد المحمود، وعبدالله المنصور، وأحمد عسيري، ومبارك الدوسري، وأحمد خرمي، ونوح الغانمي، وعبدالله نيازي، وسميرة أنديجاني، وهياء المزيد، وإيمان الفريدي، ومشاعل العبدالعالي، وهدى الشريف، وعبير بعلوشه.
ويُعد المؤتمر الكشفي العالمي السلطة العليا للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، والذي تقوم فيه الجمعيات الأعضاء التي يبلغ عددها 172 منظمة كشفية وطنية بدراسة سياسات ومعايير الحركة الكشفية، وصياغة السياسة العامة للمنظمة العالمية.
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