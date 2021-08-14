شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات التمرين البحري بين القوات السعودية والهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "المحيط الهندي"، اليوم، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة، ونفّذ في مياه الخليج العربي. وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه نفّذت مناورات عدّة، من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق. وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم ، وتبادل الخبرات ، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية ، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.