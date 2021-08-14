فوائد صحية للزيتون في أطباق السلطة الخضراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، ربات البيوت عند إعداد السلطة الخضراء بإضافة الزيتون لفوائده العديدة لصحة الجسم، ولاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما أنه يعمل على تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات والعدوى.

ضبط مستوى الضغط:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365“: إن الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين، والمحافظة على الجهاز الهضمي وحمايته من الاضطرابات والالتهابات، بجانب احتوائه على نسبة عالية من الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي وحمايته من الخرف والزهايمر والمشاكل التي يتعرض لها.

مواد مضادة للأكسدة:

وأشارت إلى أن هناك فوائد هامة أخرى للزيتون مثل احتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأورام والأمراض السرطانية، كما يحتوى الزيتون على بعض الأحماض الهامة لصحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما يعمل على نضارة وجمال البشرة، كما يعتبر الزيتون من الأطعمة الهامة لصحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

الفرق بين الأسود والأخضر:

وحول الفرق بين الزيتون الأخضر والأسود خلصت الدكتورة رباب بالقول: لا توجد شجرة تعطي زيتونًا أخضر وشجرة أخرى تعطي زيتونًا أسود، فالأخضر يتحول لونه تدريجيًّا من الأخضر إلى الأسود، وكلما تأخر قطفه ازداد لونه سوادًا، والتغيرات التي تطرأ على الزيتون لا تقتصر فقط على لونها فقط بل تتغير معها تركيز مكوناتها الغذائية والأحماض الدهنية المفيدة الموجودة فيها.



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