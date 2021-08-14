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ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من ضبط 92 مخالفًا للإجراءات الاحترازية الصحية لمنع انتشار (كوفيد 19).

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب الخميس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس (كوفيد 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأضاف متحدث شرطة الحدود الشمالية، أنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

ضبط 92 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية - متابعات الخليج 365
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