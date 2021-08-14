اختتام مناورات “المحيط الهندي” البحرية بين القوات السعودية والهندية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت- اليوم السبت- مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة، والذي نفذ في مياه الخليج العربي.

وبمناسبة اختتام فعاليات التمرين أوضح قائد الأسطول الشرقي، اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، أنه قد تم تنفيذ عدة فعاليات من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق.

كما ذكر أن التمرين قد حقق جميع الأهداف المرجوة منه، من توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافية عالية، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

وفي ختام تصريحه دعا قائد الأسطول الشرقي الله أن يديم الأمن والاستقرار على البلدين الصديقين.



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