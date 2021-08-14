التعليم تستقبل اليوم طلبات الابتعاث الخارجي بالتخصصات الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة التعليم، اليوم، استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، وذلك على الرابط الموحد.

وأوضحت الوزارة ، في بيانها أمس، أنها حددت تخصصات ذات أولوية، إلى جانب التخصصات النوعية في العلوم الطبية التطبيقية، مؤكدة ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقا طبيا، وحاصلا على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، ولديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدان من الجهة المصدرة لهما، إضافة إلى معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته.

ووضعت الوزارة شروطا خاصة، كالحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، واختبار (IELTS) أو(TOEFL IBT)، والحصول على قبول مباشر، ومن الممكن أن يكون القبول في الزمالة والتخصص الدقيق في أمريكا بعد اجتياز USMLE1 مع قبول في Observership أو زمالة بحثية لا تزيد مدتها على 6 أشهر، إضافة إلى شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق، وأن يكون التخصص المقبول فيه مطابقا لتخصصه السابق، أو امتدادا له بموجب إفادة من الهيئة مع مصادقة القبول من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.

تخصصات ذات أولوية:



طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير

الطب والعلاج النفسي

تمريض العناية المركزة

جراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق

جراحة التجميل والعظام

طب الأسرة والأمراض الجلدية وجراحة العيون

تخصصات نوعية في العلوم الطبية التطبيقية تتضمن: