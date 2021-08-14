ضبط 92 امرأة خالفن التدابير الوقائية بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان 92 امرأة في تجمع مخالف لاحترازات كورونا بإحدى قرى محافظة أحد المسارحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 92 امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

من جهة أخرى أطلقت أمانة المنطقة حملة «صور_ وأرسل» التي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبينت الأمانة أن الحملة تسعى إلى توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، من خلال المحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوهات البصرية، التي تشمل عدة تصنيفات منها، النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة، وذلك بتصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم الأمانات بدعم وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار المملكة.