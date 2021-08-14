«أرض السعادة» في الباحة تستقبل الزوار بالمغامرات

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وتشمل فعالية «أرض السعادة» مجموعة من تحديات المغامرة والألعاب المتنوعة والتناغم مع الطبيعة عبر تجربة المناحل والعسل والعديد من العروض المسرحية والترفيهية والموسيقية، إضافة إلى منطقة التسوق وعربات الطعام، كما تحتضن الفعالية منطقة «أرض الحلوى» ليستمتع من خلالها الأطفال وجميع أفراد العائلة بتشكيلة واسعة من الحلوى والكعك والآيسكريم؛ وغيرها الكثير.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت برنامج صيف السعودية 24 يونيو الماضي، في 11 وجهة سياحية، تقدم نحو 500 باقة وتجربة سياحية عبر 250 شريكا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع أغسطس الحالي مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.
بروتوكولات للزوار:
- يمكن للسياح زيارة منصة (روح السعودية) «visitsaudi.com”
- حجز وشراء تذاكر دخول فعالية «أرض السعادة» وفعالية «أرض الحلوى»
- الفعالية تفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية الرابعة مساء حتى منتصف الليل
- اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما
- تطبيق كافة الاحترازات الصحية بلبس الكمامة
- الالتزام بالمسافة الآمنة للتباعد في كل المواقع والأوقات
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