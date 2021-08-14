شكرا لقرائتكم خبر «أرض السعادة» في الباحة تستقبل الزوار بالمغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن متنزه الأمير حسام بالباحة فعالية «أرض السعادة» ضمن برنامج صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا على جوك» ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتشمل فعالية «أرض السعادة» مجموعة من تحديات المغامرة والألعاب المتنوعة والتناغم مع الطبيعة عبر تجربة المناحل والعسل والعديد من العروض المسرحية والترفيهية والموسيقية، إضافة إلى منطقة التسوق وعربات الطعام، كما تحتضن الفعالية منطقة «أرض الحلوى» ليستمتع من خلالها الأطفال وجميع أفراد العائلة بتشكيلة واسعة من الحلوى والكعك والآيسكريم؛ وغيرها الكثير.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت برنامج صيف السعودية 24 يونيو الماضي، في 11 وجهة سياحية، تقدم نحو 500 باقة وتجربة سياحية عبر 250 شريكا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع أغسطس الحالي مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.

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