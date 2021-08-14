، بعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف ،

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توفيَ أحد المصابين السبعة الذين شاركوا في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أُقيم في الطائف، فيما لا زال اثنان من المصابين في وضعٍ حرج، وفقًا لما أكده لـ"الخليج 365" متحدث "صحة الطائف"، سراج الحميدان.
وكانت "الخليج 365" نشرت الواقعة بعنوان "انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف"، حيث تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المعبأ بالبنادق المستخدمة في الرقصة والمسماة بـ"المقمع".
وكشف متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"الخليج 365"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل سبع حالات، منها ثلاث حرجة، وتم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.
وأضاف أنه "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".
انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 10:02 PM
لا زال اثنان في وضعٍ حرجبعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف
توفيَ أحد المصابين السبعة الذين شاركوا في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أُقيم في الطائف، فيما لا زال اثنان من المصابين في وضعٍ حرج، وفقًا لما أكده لـ"الخليج 365" متحدث "صحة الطائف"، سراج الحميدان.
وكانت "الخليج 365" نشرت الواقعة بعنوان "انفجر "المقمع" فيهم.. إصابة 7 شاركوا في "التعشير" بزواج بالطائف"، حيث تعرضَ سبعة أشخاص لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة "التعشير" الشعبية القديمة خلال حفل زواج أقيم بالطائف، حيث انفجر فيهم البارود المعبأ بالبنادق المستخدمة في الرقصة والمسماة بـ"المقمع".
وكشف متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"الخليج 365"، أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل سبع حالات، منها ثلاث حرجة، وتم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.
وأضاف أنه "تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم".
، بعد 17 يومًا من الحادث.. وفاة أحد مصابي "المقمع" في رقصة "التعشير" بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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