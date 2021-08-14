، 5 مصريين يفقدون حياتهم في غلاية لتكرير الزيت ،

محمد بن مسعود - الدمام - محاولة إنقاذ أحدهم أدت إلى وفاتهم

قتل خمسة مصريين اليوم (السبت)؛ من جراء سقوطهم في غلاية لتكرير الزيت في أحد مصانع المنطقة الصناعية في أبو رواش التابعة لمركز كرداسة في محافظة الجيزة المصرية.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن المعاينة الأولية بيّنت أن المتوفين هم ثلاثة عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر.

وأضافت أن عاملاً سقط في المصفاة خلال صيانته لها، وأثناء محاولة إنقاذه سقط الباقون تباعًا ليلقوا حتفهم جميعًا.مصر