محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ‏‎اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية. ‏‎ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية.القوات الجوية 14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 08:56 PM يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية ‏‎اختتمت في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين (نسيم البحر 13) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية. ‏‎ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة والمختلطة، وتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية. الكلمات المفتاحية ، اختتام مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين "نسيم البحر 13" بين القوات السعودية والباكستانية ،

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