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الصحة السعودية تعلن تسجيل 609 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تسجيل 609 حالات مؤكدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

اعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل (609) حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي(1651) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.

 

واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغت (537983) حالة ، بينما بلغ عدد حالات التعافي (522009) حالات..مشيرة الى تسجيل (11) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات الى (8399) حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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