شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة إضافية للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن دفعة إضافية للقبول بالجامعة للعام الجامعي القادم ١٤٤٣ هـ.

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح بأنه تم ترشيح أكثر من ١٥ ألف من المتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة، حيث استقبلت العمادة عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال فترة التقديم نحو ٥٤ ألف طلب التحاق مكتمل من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وقد جرى الترشيح والإعلان لثلاث دفعات في وقت سابق حسب الجدول الزمني للقبول، ويأتي إعلان الدفعة الإضافية بغرض توفير فرص قبول إضافية لأبنائنا وبناتنا الطلبة.