الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

أمطار ورياح نشطة وغبار وأتربة على عدة مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة- بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى، تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

نشاط الرياح السطحية:

كما شمل الحالة الجوية، نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد حتى شمال البحر الأحمر.

وتبقى السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة. في حين يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

شارك الخبر