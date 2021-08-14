هل تناول التفاح الأحمر قبل النوم يضر بالصحة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، أن تناول التفاح الأحمر قبل النوم يعتبر صحيًّا عكس الاعتقاد السائد بأنه يجب تجنب تناوله قبل النوم، إذ كشفت دراسات عديدة أن التفاح الأحمر تعد الوجبة المثالية للإنسان قبل النوم، حيث يحتوي على مواد مساعدة لعمل الجهاز الهضمي، كما يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول السيئ، وكذلك يدعم المناعة ويحافظ على توازن المواد الأساسية داخل جسم الإنسان.

حرق الدهون بكثافة:

وبينت نظمية مبارك، لـ”متابعات الخليج 365“، أن التفاح يحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي وتريح المعدة والأمعاء خلال النوم وتمنع التقلصات المعوية، كما يعزز التفاح عملية حرق الدهون بكثافة، حيث ينشط الزنك الموجود بتركيزات جيدة في التفاح من عمل الخلايا على التخلص من الدهون، كما يضمن التفاح للجسم الحصول على مجموعة واسعة من الفيتامينات، خاصة فيتامينات أ وب وج ود، وكلها مركبات طبيعية أساسية للحفاظ على صحة الإنسان.

تقليل الشعور بالجوع:

ولفتت إلى أن التفاح يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وعلى الألياف الغذائية؛ لذا يساعد على تخفيف الوزن وتعزيز الإحساس بالشبع، وتقليل الشعور بالجوع، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن تناول التفاح ليلًا قبل النوم، وأيضًا الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويشعرون بالجوع ليلًا يعتبر تناول التفاح خيارًا جيدًا ومناسبًا.

إنتاج الكرات البيضاء:

واختتمت الدكتورة نظمية بالقول: إن هناك فوائد عديدة أخرى لتناول التفاح قبل النوم، منها رفع معدل إنتاج كرات الدم البيضاء التي تحسن من أداء عمل الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض المختلفة، بجانب إكساب البشرة النضارة والتخلص من علامات الإرهاق والتعب والخطوط البيضاء والتجاعيد.

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