الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - أبها

نشرت وزارة الإعلام مجموعة من الصور الرائعة لممشى الضباب في أبها بمنطقة عسير.

ممشى الضباب:

وعلقت وزارة الإعلام على الصور، التي أظهرت روعة المشاهد السياحية وجمال الأجواء في أبها، بقولها: “الصورة تحكي.. ممشى الضباب على قمم جبال أبها، أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى”.

مدينة أبها في سطور:

يذكر أن مدينة أبها هي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية وأهم مدنها، حيث يوجد بها مقر الإمارة وفروع الوزارات الرئيسية.

تقع على جبال الحجاز ويجاورها من الشرق والشمال الشرقي محافظة خميس مشيط، ومن الشمال الغربي محافظة النماص، ومن جهة الغرب والجنوب الغربي محافظة محايل عسير ومحافظة رجال ألمع.

وتعتبر مدينة أبها من أهم المصائف والمدن السياحية في المملكة العربية السعودية، بسبب اعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر فإنها تسمى أيضًا عروس الجبل، كما تسمى سيدة الضباب وكذلك أبها البهية بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.



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