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ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى

من أهم المصائف والمدن السياحية في المملكة

متابعات الخليج 365 - أبها

نشرت وزارة الإعلام مجموعة من الصور الرائعة لممشى الضباب في أبها بمنطقة عسير.

ممشى الضباب:

وعلقت وزارة الإعلام على الصور، التي أظهرت روعة المشاهد السياحية وجمال الأجواء في أبها، بقولها: “الصورة تحكي.. ممشى الضباب على قمم جبال أبها، أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى”.

ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى - متابعات الخليج 365

مدينة أبها في سطور:

يذكر أن مدينة أبها هي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية وأهم مدنها، حيث يوجد بها مقر الإمارة وفروع الوزارات الرئيسية.

ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى - متابعات الخليج 365

تقع على جبال الحجاز ويجاورها من الشرق والشمال الشرقي محافظة خميس مشيط، ومن الشمال الغربي محافظة النماص، ومن جهة الغرب والجنوب الغربي محافظة محايل عسير ومحافظة رجال ألمع.

ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى - متابعات الخليج 365

وتعتبر مدينة أبها من أهم المصائف والمدن السياحية في المملكة العربية السعودية، بسبب اعتدال مناخها وارتفاعها الكبير عن سطح البحر فإنها تسمى أيضًا عروس الجبل، كما تسمى سيدة الضباب وكذلك أبها البهية بسبب الجمال الطبيعي الذي تتميز به.

 

ممشى الضباب على قمم جبال أبها.. أعجوبة سياحية وتجربة لا تنسى - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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