تسجيل 609 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1651 حالة

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ونصحت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537,983 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 522,009 حالات، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8399 حالة.
ودعت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
توزيع الحالات على المناطق
الرياض 161
الشرقية 74
مكة المكرمة 106
المدينة المنورة 30
حائل 14
تبوك 12
القصيم 42
نجران 28
جازان 55
عسير 48
الباحة 15
الجوف 10
الحدود الشمالية 14
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