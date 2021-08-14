شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 609 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 1651 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، فيما تماثل للشفاء 1651حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 7575 حالة منها 1360 حالة حرجة.

ونصحت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537,983 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 522,009 حالات، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8399 حالة.

ودعت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 161

الشرقية 74

مكة المكرمة 106

المدينة المنورة 30

حائل 14

تبوك 12

القصيم 42

نجران 28

جازان 55

عسير 48

الباحة 15

الجوف 10

الحدود الشمالية 14