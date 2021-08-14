شكرا لقرائتكم خبر تعقيم واكتمال جاهزية 2002 مسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها موقتا، وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 189 يوما، 2002 مسجد.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان ومسجد واحد في منطقة الجوف.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.