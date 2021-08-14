شكرا لقرائتكم خبر تعقيم واكتمال جاهزية 2002 مسجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في منطقة جازان ومسجد واحد في منطقة الجوف.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم واكتمال جاهزية 2002 مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.