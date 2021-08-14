اعتماد 17 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بالليث

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وقال مدير تعليم الليث «إن الإدارة نجحت في إسناد 50% من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات»، منوها بالدور العظيم والجهود الكبيرة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للطفولة المبكرة وعملها المتواصل، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق هذا المنجز.
يذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغ 2495 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية 178 فصلا، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها.
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