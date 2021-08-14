شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 17 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بالليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي 17 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها، وستبدأ الدراسة فيها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وقال مدير تعليم الليث «إن الإدارة نجحت في إسناد 50% من طلبة الصفوف الأولية لمعلمات»، منوها بالدور العظيم والجهود الكبيرة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للطفولة المبكرة وعملها المتواصل، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق هذا المنجز.

يذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغ 2495 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية 178 فصلا، تشمل جميع المدارس التي تم اختيارها بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة عليها.