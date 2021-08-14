اخبار السعوديه

نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد بن مسعود - الدمام - هاجموهم بالسكاكين والهراوات والحجارة

قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.

من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.

نيجيريا

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 08:56 PM

هاجموهم بالسكاكين والهراوات والحجارة

نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قُتل 22 شخصًا على الأقل اليوم السبت في هجوم نُسب إلى استهدف قافلة حجاج مسلمين في ولاية الهضبة بوسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أوبا أوغابا أن مجموعة من المهاجمين، يُشتبه في أنهم من "شباب إيريغوي"، وهي إثنية ذات غالبية مسيحية، هاجموا قافلة تضم خمس حافلات، كانت تُقلُّ حجاجًا مسلمين؛ ما أدى إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وتم إنقاذ 21 شخصًا.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ أعوام نزاعات بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين على المياه والأراضي.

من ناحيته، بيّن ممثل محلي لنقابة تمثل الرعاة أن مقاتلي ميليشيا "إيريغوي" شنوا هجومهم مستخدمين الهراوات والسكاكين والحجارة لقتل الضحايا.

الكلمات المفتاحية

، نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا.. ميليشيا مسيحية تقتل 22 مسلمًا وتصيب 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا