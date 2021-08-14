- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 07:32 PM
"الأولى" وصلت قبل ساعات اليوم.. ونقلُ بقية القوات يكتمل غدًاوصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين
وصلت الدفعة الثانية من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى؛ للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن كتيبتين من مشاة البحرية، وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري؛ ستصل إلى كابول بحلول مساء غد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي طالَبَ بعدم نشر اسمه، قوله: "لقد بدأوا في الوصول، وسيصلون تباعًا حتى الغد، وهناك فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضًا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت؛ ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابول إذا لزم الأمر".
، وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر وصول ثاني دفعات قوات "المارينز" إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.