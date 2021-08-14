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محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .
وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .
وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .
يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .
جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-14
تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .
وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .
وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .
يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
07:03 PM
تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .
وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .
وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .
يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .
، جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب" ،
المصدر : الخليج 365
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