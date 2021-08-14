، جماهير "الاتحاد" ترد على هاشتاق "طرد فهد المولد مطلب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت جماهير نادي الاتحاد مع هاشتاق تم تداوله بعنوان "طرد فهد المولد مطلب"، حيث أبدت الجماهير استياءها من ظهور هاشتاق مثل هذا .

وتحدث عدد كبير من المنتمين للنادي الجداوي أن هذا الهاشتاق لا يمثلهم وأن له أهدافًا غير معلنة وخبيثة .

وأوضحت الجماهير أن اللاعب فهد المولد يظل اتحاديًا، ويظل ضمن الأفضل في الفريق حتى مع هبوط مستواه بعض الشيء .



يذكر أن الاتحاد كان قد تلقى هزيمة في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الفيحاء بهدف نظيف .

