شكرا لمتابعة خبر عن "مرسول بارك" يفاجئ سيدة طلبت من "الكلباني" مساعدتها لتحقيق حلم ابنها في حضور مباراة النصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عادل الكلباني، عن أغرب طلب مر عليه من امرأة مسنة ترغب في مساعدته لتحقيق حلم ابنها في حضور مباراة لفريق النصر على ملعب مرسول بارك".

وكتبت السيدة في رسالتها للشيخ عادل الكلباني، قائلة: "أنا أم وكبيرة بالسن وعندي ولد عنده مرض خطير وعنده رغبة يا شيخ يحضر مباراة النصر القادمة في الرياض.. وأنا عاجزة يا شيخ وقطع قلبي".

وأوضحت: "حاولت أتواصل مع ماجد أو أحد يتكفل بالتذاكر والإقامة لكن ما قدرت أوصل لأحد، وقطع قلبي يا شيخ وعرفت أنك نصراووي وعندي أمل في الله ثم فيك تحقق له رغبة وعندي تقارير طبية له ومشهد من الشيخ"، حيث رد عادل الكلباني على رسالتها، قائلا: "وين تسكنون؟".

وتفاعل الحساب الرسمي لملعب "مرسول بارك" مع طلب السيدة الذي أرسلته للشيخ عادل الكلباني معلقا: "أبشر يا شيخ عادل، راح نتولى الموضوع ونجهز لهم مكانا خاصا في إحدى فئات VIP في مرسُول بارك مع عمل كافة الترتيبات اللازمة لحضورهم للرياض خلال لقاء النصر والتعاون الجاي. حضورهم يسعدنا".