شكرا لمتابعة خبر عن الصقار السعودي متعب العيافي: بيع أغلى صقر صفقة قياسية تدعم الانتاج المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الصقار السعودي متعب منير العيافي الذي أرسى عليه المزاد لبيع أغلى صقر بأكثر من ربع مليون ريال، عن قيمة هذه الصفقة القياسية بالنسبة للاستثمار والمنافسة.

وقال "العيافي" أن شرائه لـ "أغلى صقر" أن أكبر سبب للوصول لهذه القيمة هى المنافسة على شوط الملك عبدالعزيز، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "تلك الصفقة القياسية تدعم أجل الانتاج المحلي والاستثمار وروح المنافسة والقيمة كما تدعم الهواية والمنتج الوطني".

يٌذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، كان قد حقق صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ 270 ألف ريال، في ثاني ليالي المزاد المباشر، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.