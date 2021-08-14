شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تبدأ غداً الأحد استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ وزارة التعليم يوم غدٍ الأحد 7/ 1/ 1443هـ استقبال طلبات التقديم للابتعاث الخارجي لدرجات البكالوريوس والماجستير والزمالة والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض، وذلك على الرابط الموحد: من هنــــــــــــا

وحددت وزارة التعليم تخصصات ذات أولوية، منها طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير، والطب والعلاج النفسي، وكذلك تمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال و الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، وجراحة التجميل والعظام، إضافة إلى طب الأسرة والأمراض الجلدية وجراحة العيون.

ويأتي ذلك إلى جانب التخصصات النوعية في العلوم الطبية التطبيقية، والتي تتضمن طب القدم والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي أو الوظيفي، وتقنية أو تروية القلب، والطب النووي.

وأكدت الوزارة على ضرورة توفّر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً طبياً، وحاصلاً على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، ولديه الوثيقة والسجل الأكاديمي المعتمدان من الجهة المصدرة لهما، بالإضافة إلى معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته.

ووضعت الوزارة شروطاً خاصة، كالحصول على درجات مناسبة في المعدلات التراكمية في الثانوية العامة، واختبارات القدرات والتحصيلي في نسختيها العربية والإنجليزية، و اختبار (IELTS) أو (TOEFL IBT )، والحصول على قبول مباشر، و من الممكن أن يكون القبول في الزمالة والتخصص الدقيق في أمريكا بعد اجتياز USMLE1 مع قبول في Observership أو زمالة بحثية لا تزيد مدتها على 6 أشهر.

وتتضمن الشروط شهادة الاختصاص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمبتعثين للتخصص الدقيق، وأن يكون التخصص المقبول فيه مطابقاً لتخصصه السابق، أو امتداداً له بموجب إفادة من الهيئة مع مصادقة القبول من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.