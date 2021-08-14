وكيل «التعليم»: ارتفاع نسبة تحصين الطلبة لأكثر من 70%

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، ناصر الشلعان، ارتفاع نسبة تحصين الطلاب والطالبات إلى أكثر من 70%، استعدادًا لبدء الموسم الدراسي الجديد.

وقال الشلعان في تصريحات لقناة «لإخبارية»، إن جائحة كورونا كان لها مكتسبات عديدة، ولا يخفى على الجميع ما تم إنجازه في التعليم الإلكتروني؛ حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التعليم.

وأضاف وكيل «التعليم»، أن نسبة تحصين الطلاب والطالبات بلغت أكثر من 70% حتى الآن، منهم من أخذ جرعة واحدة أو جرعتين ومنهم المتعافي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل عودة آمنة للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن هناك تطويرًا كبيرًا في التعليم الإلكتروني في الفترة المقبلة، من أجل تمكين الطلاب والطالبات للاستفادة منه.

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