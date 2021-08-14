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«الموارد البشرية»: إضافة صورة للمنشأة خطوة «إجبارية»

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إضافة صورة للمنشأة هي خطوة إجبارية.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»، ردًا على تساؤلات المستفيدين، إن حقل إضافة صورة لوحة المنشأة إجباري، مشيرًا إلى أنها خانة مكملة لصحة بيانات المبلغ وتساعد على الوصول للموقع.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لك إرفاق الصورة من الأستديو لمدخل المنشأة أو شعار المنشأة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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