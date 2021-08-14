«الموارد البشرية»: إضافة صورة للمنشأة خطوة «إجبارية»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إضافة صورة للمنشأة هي خطوة إجبارية.

وقال الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»، ردًا على تساؤلات المستفيدين، إن حقل إضافة صورة لوحة المنشأة إجباري، مشيرًا إلى أنها خانة مكملة لصحة بيانات المبلغ وتساعد على الوصول للموقع.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لك إرفاق الصورة من الأستديو لمدخل المنشأة أو شعار المنشأة.

اقرأ أيضًا:

لبناني يفصل سعوديًّا بسبب «توكلنا».. و«الموارد البشرية» تتفاعل

وزارة الموارد البشرية: خدمة تغيير المهنة من فرد إلى منشأة «غير متاحة»