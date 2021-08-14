«الصحة» تنصح باستكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا للوقاية من التحورات

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة، اليوم السبت، الجميع بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت الصحة أعلنت، قبل قليل، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية تضمنت تسجيل (609) حالات مؤكدة وتعافي(1651) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7575) حالة منها (1360) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (537983) حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي (522009) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8399) حالة.