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ضبط 92 امرأة بجازان في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم السبت، ضبط 92 امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت المخالفات في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهن.

وأشار متحدث شرطة جازان، إلى أنه جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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