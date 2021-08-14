الإطاحة بـ6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية المختصة قبضت على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.

وأكد متحدث شرطة الرياض إيقاف المواطنين الستة، واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.