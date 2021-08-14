بالأرقام.. «الأرصاد» يعلن درجات الحرارة بمصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجات الحرارة لأجواء المصايف في السعودية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجواء المصايف درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم: السودة 26، النماص والشفا 30، الباحة وتنومة 31، بلجرشي وأبها والهدا 33، الطائف 38».

وحذر المركز الوطني للأرصاد من العمل تحت أشعة الشمس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث تم تسجيل 51 درجة مئوية في الدمام.

وقال المختص بالتوقعات في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إن درجات الحرارة وصلت أمس الجمعة في الدمام إلى 51 درجة مئوية في الظل، وتوقع استمرار الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة، اليوم السبت، على القطاع الشرقي من المملكة.

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