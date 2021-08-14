شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات ، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 40,060 مستفيدا خلال شهر يونيو 2021م .

وجرى فرز 9,136 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 2,537 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 3,017 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 1,671 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية ، فيما جرى فرز 3,797 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، و تقديم الخدمات العلاجية لـ 1,778 مستفيدة، فيما حصلت 6,303 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 8,799 مراجعة من أنشطة التوعية و3,022 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للخفيف من معاناته.