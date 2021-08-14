ضبط قائد مركبة متهور يعكس الطريق بسرعة جنونية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية ويعكس الطريق على أحد الطرق بالرياض.

ضبط قائد المركبة:

وأوضح المرور، ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد وثق من خلاله تفاصيل المخالفة المرورية: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وظهر خلال المقطع قائد مركبة متهور يقود بسرعة جنونية ويعكس الطريق على أحد الطرق الرئيسية في الرياض ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.



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