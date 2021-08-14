عند ارتفاع الحرارة توقف عن العمل فورًا تحت الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الصحة العامة الدكتور أحمد بن علي، العاملين في الميدان بتجنب أشعة الشمس الحارة تفاديًا لضربة الحرارة التي تعرف بضربة الشمس؛ إذ إنه عند قضاء وقت طويل تحت الشمس أو في درجات الحرارة الحارة قد يصاب الفرد بالجفاف؛ لأن الجسم قد يتوقف فجأة عن التعرق، ما يعني أن الجسم أصبح غير قادر على تهدئة وتبريد نفسه.

صداع ودوخان وغثيان:

وقال ابن علي لـ”متابعات الخليج 365“: إنه عادة يسبق ضربة الشمس حدوث الإرهاق الحراري وأهم أعراضه الصداع، والدوخة، وفقدان الشهية، والغثيان، والتعرق الزائد، والتشنج، وزيادة معدل ضربات القلب، والشعور بالعطش الشديد، وعند الأطفال قد يحدث عرض إضافي وهو الشعور بالنعاس، وإذا لم يتحسن الشخص الذي تظهر عليه هذه العلامات في غضون 30 دقيقة، فقد تكون حالته قد تطورت إلى ضربة شمس قوية.

تجنب الإنهاك الحراري:

وأشار إلى أن هناك تدابير وقائية لمنع حدوث الإنهاك الحراري وضربة الشمس في درجات الحرارة العالية، ومنها تجنب أشعة الشمس أثناء ساعات الذروة، تناول الكثير من السوائل الباردة، والاستحمام في الماء معتدل الحرارة ويفضل أن يكون باردًا، وارتداء ملابس قطنية، وتغطية الرأس في حال الخروج عند ارتفاع الحرارة.

تعويض فقدان السوائل:

ونصح الدكتور ابن علي، بضرورة الحرص على تناول السوائل وخصوصًا الماء، إذ يعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية؛ حيث إن الماء مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم، والتي يتم فقدها عن طريق التعرق، كما يضمن تناول الماء عدم إصابة الفرد بالجفاف، فهو يحافظ على درجة حرارة الجسم متوازنة، كما يتسبب قلة شرب الماء في شعور الفرد بالقلق وسرعة الانفعال نتيجة الجفاف الذي يؤثر على عمل خلايا المخ أيضًا وأعضاء الجسم الأخرى، لذلك فإن شرب الماء يحسن المزاج ويحمي من الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى.

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