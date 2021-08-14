الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

طبيب يوضح تأثير التدخين السلبي على الطفل: جريمة في حقهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور محمد حبيب الله قاري، استشاري طب الأطفال، من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال.

التدخين يسبب الوفاة:

وقال قاري: إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًّا 8 ملايين مدخن، منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

أمراض شديدة الخطورة:

وأضاف الدكتور محمد قاري أن التدخين سواء السلبي أو الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وتابع المختص في طب الأطفال أن الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم.

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