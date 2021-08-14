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ضبط 92 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

ضبط 92 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بجازان

في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة

متابعات الخليج 365 - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس (كوفيد – 19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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