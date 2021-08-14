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شكرا لقرائتكم ضبط 92 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14
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ضبط 92 امرأة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بجازان
في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة
متابعات الخليج 365 - واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (92) امرأة في إحدى قرى محافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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