القبض على 6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على (6) مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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