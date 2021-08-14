محمد بن مسعود - الدمام - لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.. وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم. وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. 14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 06:04 PM لإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.. وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية "الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج "الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج استكملت المديرية العامة للجوازات جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم. وقد استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، أولى رحلات المعتمرين من القادمين من الخارج اليوم السبت، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. الكلمات المفتاحية ، "الجوازات" تستكمل التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين من الخارج ،

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