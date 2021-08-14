، شرطة الرياض تطيح بـ 6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض.. وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.

وقد تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.