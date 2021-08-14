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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.
وقد تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 06:04 PM
خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض.. وإحالتهم إلى النيابة العامةشرطة الرياض تطيح بـ 6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة قبضت على ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.
وقد تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض تطيح بـ 6 مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها ،
المصدر : الخليج 365
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