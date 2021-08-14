تسجيل 609 إصابات جديدة بـ" كورونا " و11 حالة وفاة بالسعودية

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و تعافي 1651 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 8399 حالة.. في حين بلغ عدد الحالات النشطة 7575 حالة منها 1360 حالة حرجة.



و ذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أنه في ضوء الإحصائية الجديدة فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 537983 حالة و عدد حالات التعافي 522009 حالات .