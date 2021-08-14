، "الاتحاد العربي" يقيم  النسخة الثالثة لـ"كأس العرب للسيدات" في مصر ،

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يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.
ويشارك في منافسات البطولة منتخبات، مصر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والسودان والجزائر، إذ أجريت مؤخراً قرعة لها في مقر الاتحاد العربي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جاءت منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.
وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.
وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.
"الاتحاد العربي" يقيم النسخة الثالثة لـ"كأس العرب للسيدات" في مصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-14
يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.
ويشارك في منافسات البطولة منتخبات، مصر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والسودان والجزائر، إذ أجريت مؤخراً قرعة لها في مقر الاتحاد العربي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جاءت منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.
وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.
وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:14 PM
يشارك فيها 7 منتخبات عربية
يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.
ويشارك في منافسات البطولة منتخبات، مصر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس والسودان والجزائر، إذ أجريت مؤخراً قرعة لها في مقر الاتحاد العربي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جاءت منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.
وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.
وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.
، "الاتحاد العربي" يقيم النسخة الثالثة لـ"كأس العرب للسيدات" في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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